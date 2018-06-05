Против зама Супрун откроют дело за высказывания об онкобольных

Александр Линчевский (скриншот видео)

commenthover

В ходе дисциплинарного производства должны изучить нашумевшие высказывания Александра Линчевского

Реклама

Реклама

Против заместителя и.о. министра здравоохранения Александра Линчевского откроют дисциплинарное производство из-за его слов об онкобольных. Об этом сообщил спикер премьер-министра Василий Рябчук в Facebook.

Цель производства - изучить информацию, распространенную СМИ, относительно высказываний Линчевского.

Заминистра на заседании Счетной палаты сказал: "В сухом остатке 25% пациентов, собственно, умирают. То есть каждый четвертый лечится за границей неэффективно. Друзья, коллеги! Это рак. Они все умрут. Они все умрут без вариантов. И эффективность этой программы является 0%".

В Минздраве сказалы, что слова Линчевского были "неудачно использованы". Сам Линчевский заявил, что его высказывание вырвали из контекста.