Против зама Супрун откроют дело за высказывания об онкобольных

Против заместителя и.о. министра здравоохранения Александра Линчевского откроют дисциплинарное производство из-за его слов об онкобольных. Об этом сообщил спикер премьер-министра Василий Рябчук в Facebook.
Цель производства - изучить информацию, распространенную СМИ, относительно высказываний Линчевского.
Заминистра на заседании Счетной палаты сказал: "В сухом остатке 25% пациентов, собственно, умирают. То есть каждый четвертый лечится за границей неэффективно. Друзья, коллеги! Это рак. Они все умрут. Они все умрут без вариантов. И эффективность этой программы является 0%".
В Минздраве сказалы, что слова Линчевского были "неудачно использованы". Сам Линчевский заявил, что его высказывание вырвали из контекста.