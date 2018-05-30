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30.05.2018, 23:43

Прямых переговоров с марионетками Москвы не будет - Геращенко

Прямых переговоров с марионетками Москвы не будет - Геращенко - Фото
Ирина Геращенко (фото - Андрей Гудзенко/Ліга.net)

Представитель Украины в Минске заявила, что Киев будет говорить только с Москвой, а не с "ее обезьянками"

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Никаких прямых переговоров с марионетками Москвы и фактической легитимизации "республик" террористов не будет. Об этом написала в Facebook первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по ситуации в Донбассе Ирина Геращенко после встречи в Минске. 

Киев будет говорить с Москвой - идеологом и спонсором войны в Донбассе и оккупантом.

"Тема переговоров - Россия должна уйти их Донбасса. Путин, а не его обезьянки, ответственные за прекращение войны в Донбассе", - отметила Геращенко. 

Сегодня в Минске украинская сторона должна была поднимать вопросы прекращения насилия, режима тишины и освобождения заложников. 

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Теги: Донбасс, Москва, переговоры, Ирина Геращенко
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