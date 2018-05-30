Прямых переговоров с марионетками Москвы не будет - Геращенко

Никаких прямых переговоров с марионетками Москвы и фактической легитимизации "республик" террористов не будет. Об этом написала в Facebook первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по ситуации в Донбассе Ирина Геращенко после встречи в Минске.
Киев будет говорить с Москвой - идеологом и спонсором войны в Донбассе и оккупантом.
"Тема переговоров - Россия должна уйти их Донбасса. Путин, а не его обезьянки, ответственные за прекращение войны в Донбассе", - отметила Геращенко.
Сегодня в Минске украинская сторона должна была поднимать вопросы прекращения насилия, режима тишины и освобождения заложников.