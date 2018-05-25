Путин назвал условие признания результатов расследования по MH17

Скриншот из видео: перевозка ЗРК Бук в Торезе

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Президент страны-агрессора заявил, что РФ должна участвовать в расследовании катастрофы

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Россия может признать результаты расследования катастрофы пассажирского рейса MH17, который был сбил в небе над Донбассом, если будет принимать в нем участие. Об заявил президент страны-агрессора Владимир Путин во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

По словам Путина, он еще не видел текст с выводами следственной группы, но заявил, что Москва признает их только в том случае, если будет принимать "полноценное участие в расследовании".

"К нашему удивлению, нас к этому расследованию не допускают", - сказал он, отметив, что украинская сторона там работает, а Россия нет.

Он отметил, что ему не известно, "на чем основывается то, что эта комиссия пишет".

Путин добавил, что РФ после изучения материалов проанализирует "все, что там изложено" и сформулирует свое отношение к этому делу. "Но пока я не видел даже этого текста", - уточнил он.

24 мая эксперты совместной следственной группы (JIT) пришли к выводу, что пассажирский лайнер рейса МН17 Малазийских авиалиний в июле 2014 года над Донбассом сбила ракета, выпущенная зенитно-ракетным комплексом Бук 53-й бригады ПВО российской армии, который был доставлен на захваченную территорию Украины из Курска.

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