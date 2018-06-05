Путин о возврате Крыма Украине: Нет таких условий и быть не может

Один из символов оккупации Крыма Россией (скриншот из видеозаписи)

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По словам Владимира Путина, Крым "получил независимость" не из-за вторжения армии РФ, а потому, что "право наций на самоопределение" не запрещено ООН

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Оккупацию Крыма войсками армии РФ без опознавательных знаков и проведение фейкового "референдума" о присоединении к РФ хозяин Кремля Владимир Путин назвал проявлениями демократии, добавив, что "нет таких условий и быть не может", чтобы полуостров вернули Украине. Об этом он заявил в интервью австрийскому каналу ORF, транскрипт которого приводит пресс-служба администрации Путина.

Президент РФ снова повторил фейк о том, что в начале 2014 года с материковой Украины на полуостров "поездами начали направлять националистов", от которых в Крыму "решили защищаться", в том числе от "готовящихся различных покушений и посягательств" на военные объекты Черноморского флота.

Путин проигнорировал часть вопроса интервьюера о "зеленых человечках", и заявил, что "вооруженные силы, которые не превысили даже численного контингента, положенного по договору о нашей базе, обеспечили проведение независимых свободных выборов".

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"Крымчане сделали это на референдуме, на который пришло свыше 90% людей, проживающих в Крыму, и проголосовали за независимость, а затем за присоединение к РФ. Разве это не демократия? А что это тогда? И что тогда демократия?" - резюмировал он.