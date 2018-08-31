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Боты:
31.08.2018, 21:06

Путин заявил, что "поставить народ Донбасса на колени не выйдет"

Путин заявил, что "поставить народ Донбасса на колени не выйдет" - Фото
Владимир Путин (фото - Getty Images)

Президент страны-агрессора считает, что убийство Захарченко является попыткой "поставить народ Донбасса на колени"

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Президент страны-агрессора Владимир Путин выразил "глубокие соболезнования" в связи с уничтожением главаря террористов ДНР Александра Захарченко. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин считает, что убийство Захарченко является попыткой "поставить народ Донбасса на колени".

"Подлое убийство Александра Захарченко – это ещё одно свидетельство: те, кто выбрал путь террора, насилия, запугивания, не хотят искать мирное, политическое решение конфликта, не хотят вести реальный диалог с жителями юго-востока, а делают опасную ставку на дестабилизацию ситуации, на то, чтобы поставить народ Донбасса на колени. Этого у них не получится", - заявил глава Кремля.

Он добавил, что рассчитывает на наказание организаторов и исполнителей ликвидации боевика.

В конце обращения, адресованного жителям оккупированного Донбасса, говорится: "Россия всегда будет с вами".

Сегодня в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре оккупированного Донецка уничтожен главарь террористов ДНР Александр Захарченко.

Боевики заявили, что задержали подозреваемых.

В СБУ считают убийство "результатом междоусобных войн".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила в убийстве власть Украины.

Российский пропагандистский ресурс Life со ссылкой на собственные источники в "силовых органах ДНР" сообщил, что в убийстве Захарченко подозревают одного из его охранников.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства главаря ДНР.

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Теги: Донбасс, владимир путин, днр, убийство, Александр Захарченко
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