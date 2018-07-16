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16.07.2018, 19:32

Путин: Трамп по-прежнему не признает аннексию Крыма

Путин: Трамп по-прежнему не признает аннексию Крыма - Фото
Дональд Трамп Фото: скриншот с видео

Сам президент США во время общения с прессой ни разу не упомянул о Крыме

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На пресс-конференции после встречи президентов США и РФ в Хельсинки Владимир Путин заявил, что Дональд Трамп подтвердил позицию США по непризнанию аннексии Крыма.

«Позиция президента Трампа по Крыму известна. Он ее придерживается. Он говорит о незаконности присоединения Крыма к России. У нас другая точка зрения, мы считаем, что мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом... Для нас этот вопрос закрыт», - сказал российский президент.

Сам Трамп во время общения с прессой ни разу не упомянул о Крыме.

Ранее, в связи с неоднозначными заявлениями президента США о Крыме, высказывались опасения, что Трамп согласится признать украинский полуостров российским. 

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Теги: дональд трамп, владимир путин, Крым, аннексия, встреча
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