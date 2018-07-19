Путин угрожает "серьезными рисками" обострения в Донбассе

Владимир Путин (фото - Getty Images)

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Хозяин Кремля снова заявил, что Украина "все сценарии рассчитывает по силовому пути", добавив штамп о том, что "Киев не ведет диалог с гражданами"

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Лидер страны-оккупанта России Владимир Путин угрожает Украине "серьезными рисками" эскалации на линии боевого столкновения в Донбассе. Его слова приводит российское пропагандистское агентство ТАСС.

"Серьезные риски обострения ситуации сохраняются на юго-востоке Украины", - заявил он.

Как и прежде, в русле кремлевской пропаганды президент РФ сообщил о том, что Украина "раз за разом демонстрирует откровенное пренебрежение договоренностями" и "нежелание вести диалог со своими гражданами".

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РФ оккупировала АР Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова Россией.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке России часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся РФ, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

Из-за российской агрессии погибли более 10 тысяч человек и более 20 тысяч получили ранения. Около двух миллионов человек стали переселенцами.