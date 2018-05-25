Путин в ответ на вопрос о Сенцове напомнил об аресте Вышинского

Владимир Путин

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Президент РФ заявил, что Сенцов был задержан "не за свою журналистскую деятельность", хотя информации о том, что украинец работал журналистом, нет

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Президент РФ Владимир Путин порекомендовал журналистам интересоваться судьбой не политзаключенного Олега Сенцова, а задержанного руководителя РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макронон, передает телеканал "Дождь".

Французский журналист спросил Макрона, как реагировал Путин на решение французского президента встретиться с представителями российских некомерческих организаций и обсудить ситуацию с правами человека в РФ и услышал ли российский лидер призыв этих организаций освободить Сенцова.

На вопрос решил ответить сам Путин. "Вот вы про Сенцова сейчас спросили. Господин Сенцов был задержан за подготовку к террористическим актам, а не за свою журналистскую деятельность. Меня в высшей степени удивляет, почему вы, французский журналист, не задаетесь вопросом об ограничении деятельности журналистов в Украине. Недавно был задержан ваш коллега, российский журналист, ему предъявляется обвинение в государственной измене за его публичную позицию и за его работу именно в качестве журналиста. Почему-то его судьба вас не интересует", - подчеркнул Путин.

О том, что Сенцов когда-либо работал журналистом, в открытых источниках информации нет.