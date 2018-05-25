Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Общество
Здоровье
Культура
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
25.05.2018, 07:48

Путин в ответ на вопрос о Сенцове напомнил об аресте Вышинского

Путин в ответ на вопрос о Сенцове напомнил об аресте Вышинского - Фото
Владимир Путин

Президент РФ заявил, что Сенцов был задержан "не за свою журналистскую деятельность", хотя информации о том, что украинец работал журналистом, нет

Реклама
Реклама

Президент РФ Владимир Путин порекомендовал журналистам интересоваться судьбой не политзаключенного Олега Сенцова, а задержанного руководителя РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макронон, передает телеканал "Дождь".

Французский журналист спросил Макрона, как реагировал Путин на решение французского президента встретиться с представителями российских некомерческих организаций и обсудить ситуацию с правами человека в РФ и услышал ли российский лидер призыв этих организаций освободить Сенцова.

На вопрос решил ответить сам Путин. "Вот вы про Сенцова сейчас спросили. Господин Сенцов был задержан за подготовку к террористическим актам, а не за свою журналистскую деятельность. Меня в высшей степени удивляет, почему вы, французский журналист, не задаетесь вопросом об ограничении деятельности журналистов в Украине. Недавно был задержан ваш коллега, российский журналист, ему предъявляется обвинение в государственной измене за его публичную позицию и за его работу именно в качестве журналиста. Почему-то его судьба вас не интересует", - подчеркнул Путин.

О том, что Сенцов когда-либо работал журналистом, в открытых источниках информации нет.

Читайте также
Хроника войны России против Украины: последние события в Донбассе 24.05.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Олег Сенцов, украинские заложники в россии, освобождение заложников
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Кремль: Предложений по обмену Сенцова на Вышинского не было
Политика Кремль: Предложений по обмену Сенцова на Вышинского не было
В Берлине у посольства РФ прошла акция в поддержку Сенцова
Общество В Берлине у посольства РФ прошла акция в поддержку Сенцова
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 