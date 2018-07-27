Путин внезапно: Идея референдума в Донбассе требует "проработки"

Путин

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Президент РФ назвал вопрос референдума в Донбассе "тонкой, чувствительной сферой"

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что его идея проведения референдума в Донбассе требует "дополнительного изучения и проработки". Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в южноафриканском Йоханнесбурге, сообщает РИА Новости.

Журналист задал Путину вопрос, как отреагировал президент США Дональд Трамп на его предложения относительно референдума в Донбассе, и может ли этот референдум пройти под эгидой России и некоторых других стран.

"Я пока воздержусь от комментариев. Это очень тонкая, чувствительная сфера, которая требует дополнительного изучения и проработки", - ответил Путин.

Ранее Bloomberg, ссылаясь на неких двух людей, которые присутствовали на встрече Трампа и Путина в Хельсинки, сообщил, что Путин якобы предлагал Трампу провести "референдум" во временно оккупированном Россией Донбассе, чтобы "помочь решить военный конфликт в Восточной Украине".

В Белом доме заявили, что не намерены поддерживать предложение России.