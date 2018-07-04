Пьяных за рулем планируют сажать на 10 лет

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Парламентарии одобрили соответствующий законопроект в первом чтении; теперь нужно проголосовать за него в целом

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Верховная Рада собирается ужесточить уголовную ответственность нетрезвых водителей, которые стали виновниками смертельных дорожно-транспортных происшествий. Об этом из зала заседаний сообщает корреспондент LIGA.net.

За проект правок в некоторые законы о предотвращения смертности на дорогах №7064 в первом чтении проголосовали 240 народных депутатов.

В документе предлагается лишать свободы водителя на срок от восьми до 10 лет за нарушение правил дорожного движения под действием алкоголя или наркотиков, если оно привело к жертвам. Такой водитель будет лишен права управлять автомобилем на 10 лет.

Сейчас за это нарушение ПДД дают от 3 до 8 лет тюрьмы, а если погибли несколько человек - до 10 лет.

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Если подобное нарушение совершил человек, у которого не было водительских прав, его предлагается лишать свободы на срок до пяти лет, а права управлять автомобилем - пожизненно.