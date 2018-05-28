Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Общество
Здоровье
Культура
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
28.05.2018, 20:59

Пять президентов призвали Украину и Польшу к единению

Пять президентов призвали Украину и Польшу к единению - Фото
Фото: facebook.com/portnikov

По мнению глав государств, сложное прошлое нельзя стереть, но можно сделать из него выводы с мыслью о грядущих поколениях украинцев и поляков

Реклама
Реклама

В свете возникновения противоречий между Украиной и Польшей в исторической плоскости необходимо не допустить ухудшения двусторонних отношений. Обе страны не должны становиться заложниками сложной истории, а должны искать в ней то, что  сплочает, а не разъединяет. Об этом говорится в совместном обращении, которое подписали бывшие президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко и экс-президенты Польши Александр Квасьневский и Бронислав Коморовский.

“Единение и сотрудничество между Польшей и Украиной в национальных интересах двух народов имеет важное значение для будущего всего региона Центрально-Восточной Европы и стратегически важно для безопасности восточного фланга НАТО и ЕС, стоящих перед вызовом, каковым является российская агрессия в Украине. Поэтому с большой обеспокоенностью воспринимаем явления, которые наблюдаются в последнее время и которые угрожают единению и сотрудничеству", - говорится в заявлении.

Они подчеркнули, что сложное прошлое должно стимулировать нынешние поколения украинцев и поляков и в дальнейшем осуществлять усилия относительно единения и сотрудничества с мыслью о лучшем будущем обоих народов и государств.

"Мы должны научиться уважению к отличимым историческим уязвимостям и искать в прошлом, в первую очередь, то, что объединяет. Мы должны чтить могилы жертв бывших польско-украинских конфликтов", - отмечают президенты.

Они добавляют, что сложное прошлое нельзя стереть, но можно сделать из него выводы с мыслью о грядущих поколениях украинцев и поляков.

Читайте также: Украина и Польша договорились сотрудничать в вопросе памятников

"Пусть память о невинных жертвах бывших польско-украинских конфликтов объединяет наши страны и народы в общих рефлексиях и общем стремлении к будущему, которое будет зиждиться на сотрудничестве и дружбе", - резюмировали бывшие президенты двух стран.

Читайте также
Хроника войны России против Украины: последние события в Донбассе 28.05.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: польша, обращение, президенты, объединение
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
УЕФА определился с местом проведения финала Лиги Европы-2020
Спорт УЕФА определился с местом проведения финала Лиги Европы-2020
Польша сменила менеджмент на предприятиях Таруты в Гданьске
Экономика Польша сменила менеджмент на предприятиях Таруты в Гданьске
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 