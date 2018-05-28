Пять президентов призвали Украину и Польшу к единению

Фото: facebook.com/portnikov

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По мнению глав государств, сложное прошлое нельзя стереть, но можно сделать из него выводы с мыслью о грядущих поколениях украинцев и поляков

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В свете возникновения противоречий между Украиной и Польшей в исторической плоскости необходимо не допустить ухудшения двусторонних отношений. Обе страны не должны становиться заложниками сложной истории, а должны искать в ней то, что сплочает, а не разъединяет. Об этом говорится в совместном обращении, которое подписали бывшие президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко и экс-президенты Польши Александр Квасьневский и Бронислав Коморовский.

“Единение и сотрудничество между Польшей и Украиной в национальных интересах двух народов имеет важное значение для будущего всего региона Центрально-Восточной Европы и стратегически важно для безопасности восточного фланга НАТО и ЕС, стоящих перед вызовом, каковым является российская агрессия в Украине. Поэтому с большой обеспокоенностью воспринимаем явления, которые наблюдаются в последнее время и которые угрожают единению и сотрудничеству", - говорится в заявлении.

Они подчеркнули, что сложное прошлое должно стимулировать нынешние поколения украинцев и поляков и в дальнейшем осуществлять усилия относительно единения и сотрудничества с мыслью о лучшем будущем обоих народов и государств.

"Мы должны научиться уважению к отличимым историческим уязвимостям и искать в прошлом, в первую очередь, то, что объединяет. Мы должны чтить могилы жертв бывших польско-украинских конфликтов", - отмечают президенты.

Они добавляют, что сложное прошлое нельзя стереть, но можно сделать из него выводы с мыслью о грядущих поколениях украинцев и поляков.

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"Пусть память о невинных жертвах бывших польско-украинских конфликтов объединяет наши страны и народы в общих рефлексиях и общем стремлении к будущему, которое будет зиждиться на сотрудничестве и дружбе", - резюмировали бывшие президенты двух стран.