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21.06.2018, 06:34

Рада должна отменить правку по апелляции в антикорсуде - Госдеп

Рада должна отменить правку по апелляции в антикорсуде - Госдеп - Фото
Хизер Нойерт Фото: Getty Images

Дипломатическое ведомство США приветствует создание в Украине антикорсуда и надеется на принятие дополнительных законов для начала его работы

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США приветствуют принятие в Украине закона об антикоррупционном суде, но указывают на необходимость отмены противоречивой нормы об апелляции. Об этом говорится в официальном заявлении Государтсвенного департамента США.

"Украина сделала важный шаг на пути к достижению европейского будущего, которого требовали люди во время Революции достоинства", - отметила представитель Госдепа Хизер Нойерт в Twitter.

Кроме того США поддержали заявление директора МВФ Кристин Лагард по правке, которая обеспечит рассмотрение этим судом уже существующих дел, подпадающих под его юрисдикцию.

Госдеп подчеркивает, что Рада также должна принять дополнительные законы для официального начала работы суда.

В США надеются, что эти шаги помогут "свести на нет коррупцию, которая угрожает национальной безопасности Украины, ее благосостоянию и демократическому развитию". 

13 июня НАБУ заявило, что норма, по которой антикорсуд не будет рассматривать апелляционные жалобы на приговоры, вынесенные судами первой инстанции по делам НАБУ, переданным до момента его создания, нуждается в пересмотре. Ранее эту же норму призвали исправить правозащитники. Венецианская комиссия позже заявила, что не требовала включения в закон нормы об апелляции, а в Раде заверили, что она соответствует заключениям экспертов "Венецианки".

13 июня в НБУ заявили, что после принятия закона об антикорсуде появились обоснованные надежды на возобновление сотрудничества с МВФ. 

19 июня в МВФ сказали, что нужно изменить скандальную норму в законе об антикорсуде.

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Теги: Госдепартамент США, Хизер Нойерт, антикорсуд, госдеп, кристин лагард, высгий антикоррупционный суд, поправка об апелляции
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