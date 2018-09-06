Рада хочет сажать россиян в тюрьму за незаконный въезд в Украину

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Народные депутаты предлагают ввести уголовную ответственность для россиян сроком до трех лет

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Верховная Рада намерена ввести уголовную ответственность для россиян за незаконное пересечение украинской границы. За проект изменений в Уголовный кодекс относительно ответственности за незаконное пересечение государственной границы 7017 в первом чтении проголосовал 241 депутат, передает корреспондент LIGA.net.

Как пояснила, представляя проект, представитель президента в парламенте Ирина Луценко, уголовную ответственность предлагается вводить для тех, кому запрещен въезд в Украину, для представителей силовых структур страны-агрессора, для тех, кто пересекает границу, чтобы нанести ущерб интересам государства.

Луценко подчеркнула, что на пятый год войны в Украине до сих пор действует только административная ответственность для нарушителей госграницы.

Подследственность таких производств планируется передать СБУ.

За такие нарушения предлагается лишать свободы на срок до трех лет. За повторное нарушение или нарушение группой лиц - от трех до пяти лет.

За нарушение с применением оружия - до восьми лет. Сейчас за незаконное пересечение границы предусмотрена только административная ответственность.

4 сентября 2018 года глава МИд Павел Климкин заявил, что Украина должна пересмотреть всю договорно-правовую базу с Россией и ввести биометрический визовый режим, чтобы эффективно контроливать россиян, которые будут приезжать в Украину.