Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
05.09.2018, 18:21

Рада может принять закон о размещении войск НАТО в Украине

Рада может принять закон о размещении войск НАТО в Украине - Фото
Иван Винник (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В Украине еще не принят закон о порядке размещения или временного пребывания иностранных войск

Реклама
Реклама

Украина может запретить базирование ЧФРФ в Крыму и принять закон о долгосрочном размещении войск НАТО. Об этом сообщил журналистам секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Иван Винник, передает корреспондент LIGA.net. 

Винник отметил, что в Украине еще не принят закон о порядке размещения или временного пребывания иностранных войск. Поэтому каждый раз перед международными учениями Рада дает согласие на приезд иностранных войск в Украину.

После того, как из Переходных положений Конституции уберут прописанный под ЧФ РФ пункт о разрешении иностранному контингенту находиться на базах в Украине на условиях аренды, можно будет поднять вопрос долгосрочного размещения войск НАТО на нашей территории, считает депутат.

"После изменений в Конституцию по поводу курса в ЕС и НАТО, думаю, вместе с голосованием за допуск иностранных войск на учения в 2019 году комитет по вопросам нацбезопасности будет обсуждать и вопрос долгосрочного порядка пребывания войск стран НАТО на нашей территории", - сказал он.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что в Верховную Раду подан проект изменений в Конституцию, предусматривающий запрет пребывания черноморского флота России в Крыму.

 

Читайте также
Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018Тема дня. Человек Порошенко: все факты о новом руководителе НАПК 28.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: нато, конституция, войска, иван винник, чфрф
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Порошенко позвал глав парламентских фракций на встречу
Политика Порошенко позвал глав парламентских фракций на встречу
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 