Рада может принять закон о размещении войск НАТО в Украине

Иван Винник (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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В Украине еще не принят закон о порядке размещения или временного пребывания иностранных войск

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Украина может запретить базирование ЧФРФ в Крыму и принять закон о долгосрочном размещении войск НАТО. Об этом сообщил журналистам секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Иван Винник, передает корреспондент LIGA.net.

Винник отметил, что в Украине еще не принят закон о порядке размещения или временного пребывания иностранных войск. Поэтому каждый раз перед международными учениями Рада дает согласие на приезд иностранных войск в Украину.

После того, как из Переходных положений Конституции уберут прописанный под ЧФ РФ пункт о разрешении иностранному контингенту находиться на базах в Украине на условиях аренды, можно будет поднять вопрос долгосрочного размещения войск НАТО на нашей территории, считает депутат.

"После изменений в Конституцию по поводу курса в ЕС и НАТО, думаю, вместе с голосованием за допуск иностранных войск на учения в 2019 году комитет по вопросам нацбезопасности будет обсуждать и вопрос долгосрочного порядка пребывания войск стран НАТО на нашей территории", - сказал он.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что в Верховную Раду подан проект изменений в Конституцию, предусматривающий запрет пребывания черноморского флота России в Крыму.