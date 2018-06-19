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19.06.2018, 18:05

Рада не смогла включить в повестку закон о запуске антикорсуда

Рада не смогла включить в повестку закон о запуске антикорсуда - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Спикер Рады просит профильный комитет рассмотреть проект20 июня, а 21 июня еще раз поставит вопрос о включении проекта в повестку дня

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Депутаты не смогли включить в повестку дня проект закона про запуск антикоррупционного суда. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий рассчитывает, что решение все равно будет принято в четверг, 21 июня, передает корреспондент LIGA.net.

По результатам рейтингового голосования, включение в повестку дня проекта закона о запуске антикоррупционного суда №8497 проголосовали 202 депутата.

Парубий провел еще два рейтинговых голосования, но депутаты не смогли набрать необходимых 226 голосов. Спикер Рады заявил, что просит профильный комитет рассмотреть проект в среду, 20 июня, а в четверг, 21 июня еще раз поставит вопрос о включении проекта в повестку дня, чтобы его можно было рассмотреть на пленарном заседании парламента.

18 июня Парубий заявил, что парламент планирует принять закон о нацбезопасности в четверг, 21 июня, на утреннем пленарном заседании. 

7 июня Верховная Рада приняла закон об антикоррупционном суде: "за" документ №7440 во втором чтении и в целом проголосовали 315 народных депутатов. Антикорсуд должен быть сформирован в течение года после вступления закона в силу. Он начнет работу, когда по результатам конкурса будут назначены не менее 35 судей, 10 из которых будут судьями апелляционной палаты. 

Кроме того, Рада планирует принять закон о нацбезопасности в четверг, 21 июня, на утреннем пленарном заседании. 

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Теги: антикорсуд, антикоррупционный суд, закон про антикоррупционный суд
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