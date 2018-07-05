"Стране грозит юридический коллапс": Рада не стала обновлять ЦИК

Фото: Андрей Гудзенко / LIGA.net

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За то, чтобы приступить к рассмотрению вопроса о замене состава ЦИК на сегодняшнем заседании, проголосовали всего 189 депутатов при 226 необходимых

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Верховная Рада отказалась увольнять старых и назначать новых членов Центральной избирательной комиссии. Об этом из зала заседаний сообщил корреспондент LIGA.net.

Спикер парламента Андрей Парубий отметил, что поскольку ряд лидеров фракций заявляют о том, что не будут принимать участие в голосовании, назначение нового состава ЦИК под вопросом.

"Мы не можем начать рассмотрение. Если мы уволим старый состав, но не выберем новый, в стране будет юридический коллапс", - заявил он.

Фото: facebook.com/olga.ajvazovska

Вчера источники LIGA.net в коалиции сообщили, что президенту Петру Порошенко и лидеру Народного фронта Арсению Яценюку якобы не выгодно менять старый состав ЦИК, и потому в четверг Рада не проголосует за обновление.

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23 января 2018 года президент Петр Порошенко подписал представление на назначение новых членов ЦИК, в котором значилось 14 кандидатов (тогда как в состав ЦИК входят 13 членов). 12 апреля в Раде сообщили, что все кандидаты прошли спецпроверку и получили позитивные заключения.