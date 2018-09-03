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03.09.2018, 11:49

Рада планирует защитить информационное пространство от "людей РФ"

Рада планирует защитить информационное пространство от "людей РФ" - Фото
Андрей Парубий (фото - Андрей Гудзенко / LIGA.net)

Нужно принять законы в сфере информбезопасности, чтобы защитить украинцев от "открыто работающих на страну-агрессора" людей, заявил спикер парламента

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Председатель парламента Андрей Парубий рассказал, чем народные депутаты должны заняться этой осенью. Такой информацией он поделился, открывая заседание согласительного совета Верховной Рады, передает корреспондент LIGA.net.

Спикер подчеркнул, что нужно будет принять ряд законов также и в сфере информационной безопасности.

"К сожалению, за лето на внутреннее информационное пространство (Украины) было несколько атак, в том числе со стороны тех людей, которые открыто работают на страну-агрессора", - уточнил он, не называя фамилий.

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Парубий напомнил, что для выполнения закона о национальной безопасности парламент должен принять законы об СБУ, разведке, государственном оборонном заказе и парламентском комитете, который будет контролировать органы разведки.

Также он отметил, что осенью начнется рассмотрение бюджета на 2019 год.

По словам Парубия, Раде нужно будет переформатировать ЦИК, рассмотреть кодекс законов о выборах, а также принять закон о языке.

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Теги: верховная рада, выборы в Украине, андрей парубий, сбу, разведка, цик, информационная война
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