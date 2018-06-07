Рада приняла закон о дипломатической службе с правками президента

Рада приняла закон о дипломатической службе в новой редакции. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.
За закон о дипломатической службе №7322 с предложениями президента Петра Порошенко проголосовали 228 депутатов.
Президент предложил исключить из текста положение об обязательных консультациях с комитетом парламента по вопросам иностранных дел по поводу кандидатур на должность посла, представителя Украины при международной организации.
Также президент предложил убрать положение о том, что Кабинет министров определяет статус, задания и функции специальных миссий Украины за границей.
Замглавы комитета по вопросам иностранных дел Борис Тарасюк в своем выступлении назвал такие предложения президента наступлением на парламентаризм.
Председатель ВР Андрей Парубий заверил, что после принятия закона будет издан указ президента об обязательном представлении кандидатов на должности послов и представителей Украины за границей в профильном комитете.
5 апреля Рада приняла новый закон о дипломатической службе: "за" документ№7322 проголосовали 276 депутатов, однако его ветировал президент для снесения предложений.