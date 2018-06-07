Рада проголосовала за создание Антикоррупционного суда

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Историческая веха в противостоянии системной и топ-коррупции достигнута: 315 народных депутатов дали добро на формирование антикорсуда

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Верховная Рада приняла закон об Антикоррупционном суде: "за" документ №7440 во втором чтении и в целом проголосовали 315 народных депутатов. Об этом из зала заседаний передает корреспондент LIGA.net.

Документ вступит в силу на следующий день после его опубликования.

Антикорсуд должен быть сформирован в течение года после вступления закона в силу. Он начнет работу, когда по результатам конкурса будут назначены не менее 35 судей, 10 из которых будут судьями апелляционной палаты.

Помогать Высшей квалификационной комиссии в отборе антикоррупционных судей будет общественный совет международных экспертов. Члены совета назначаются ВККС по предложениям международных организаций, с которыми Украина сотрудничает в сфере борьбы с коррупцией.

Законом предусмотрено, что антикорсуд будет заниматься производствами, которые расследует Национальное антикоррупционное бюро. Те дела, которые уже рассматривают другие суды, в антикоррупционный передаваться не будут.

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1 марта 2018 года Рада приняла в первом чтении президентский законопроект об антикорсуде. МВФ, Всемирный банк и Брюссель заявили, что этот документ без необходимых правок не соответствует требованиям Венецианской комиссии. 23 мая Рада приступила к его рассмотрению во втором чтении.

4 июня премьер Владимир Гройсман заявил, что уйдет в отставку, если парламент не создаст антикорсуд. В ответ на это в БПП главе Кабмина посоветовали заняться своими профильными делами.