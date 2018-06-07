Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
07.06.2018, 13:29

Рада проголосовала за создание Антикоррупционного суда

Рада проголосовала за создание Антикоррупционного суда - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Историческая веха в противостоянии системной и топ-коррупции достигнута: 315 народных депутатов дали добро на формирование антикорсуда

Реклама
Реклама

Верховная Рада приняла закон об Антикоррупционном суде: "за" документ №7440 во втором чтении и в целом проголосовали 315 народных депутатов. Об этом из зала заседаний передает корреспондент LIGA.net.

Документ вступит в силу на следующий день после его опубликования.

Антикорсуд должен быть сформирован в течение года после вступления закона в силу. Он начнет работу, когда по результатам конкурса будут назначены не менее 35 судей, 10 из которых будут судьями апелляционной палаты.

Помогать Высшей квалификационной комиссии в отборе антикоррупционных судей будет общественный совет международных экспертов. Члены совета назначаются ВККС по предложениям международных организаций, с которыми Украина сотрудничает в сфере борьбы с коррупцией.

Законом предусмотрено, что антикорсуд будет заниматься производствами, которые расследует Национальное антикоррупционное бюро. Те дела, которые уже рассматривают другие суды, в антикоррупционный передаваться не будут.

Читайте мнение: Антикоррупционный суд. Почему его до сих пор нет

1 марта 2018 года Рада приняла в первом чтении президентский законопроект об антикорсуде. МВФ, Всемирный банк и Брюссель заявили, что этот документ без необходимых правок не соответствует требованиям Венецианской комиссии. 23 мая Рада приступила к его рассмотрению во втором чтении.

4 июня премьер Владимир Гройсман заявил, что уйдет в отставку, если парламент не создаст антикорсуд. В ответ на это в БПП главе Кабмина посоветовали заняться своими профильными делами.

Читайте также
Хроника войны России против Украины: последние события в Донбассе 07.06.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: верховная рада, коррупция, антикоррупционный суд, петр порошенко, голосование
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Единственный аргумент, который поймут коррупционеры
Мнение Единственный аргумент, который поймут коррупционеры
ГПУ показала "ковер" из банкнот у житомирских налоговиков: фото
Политика ГПУ показала "ковер" из банкнот у житомирских налоговиков: фото
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 