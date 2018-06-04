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04.06.2018, 23:37

Рада проголосует за создание антикорсуда 7 июня - Герасимов

Рада проголосует за создание антикорсуда 7 июня - Герасимов - Фото
Верховная Рада

В среду депутаты закончат рассматривать поправки

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Утром в четверг, 7 июня, парламент проголосует за законопроект о создании антикоррупционного суда. Об этом сообщил глава фракции БПП Артур Герасимов в эфире ICTV.

В среду депутаты закончат рассматривать поправки и, скорее всего, состоится еще одно заседание профильного комитета. 

По словам главы фракции БПП, нынешний вариант законопроекта не противоречит Конституции и отвечает требованиям Венецианской комиссии и МВФ. 

Герасимов добавил, что продолжаются консультации с Международным экспертным советом, но это "не консультации стратегических направлений, а согласовываются только детали".

1 марта 2018 года Рада приняла в первом чтении президентский законопроект об антикорсуде, а 23 мая приступила к его рассмотрению во втором чтении.

LIGA.net опубликовала перевод статьи экс-сотрудника USAID по проведению реформ в пост-советских странах Джоша Коэна "Как Порошенко уклоняется от создания антикоррупционного суда".

4 июня премьер-министр Владимир Гройсман заверил, что сложит полномочия и уйдет в отставку, если парламент не примет закон об антикоррупционном суде.

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Теги: верховная рада, антикоррпционный суд
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