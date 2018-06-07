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07.06.2018, 17:36

Рада разрешила взять кредит на закупку вертолетов для МВД

Рада разрешила взять кредит на закупку вертолетов для МВД - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

За ратификацию соглашения между Украиной и Францией по поводу поддержки в создании единой системы авиабезопасности проголосовали 227 депутатов

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Верховная Рада разрешила взять кредит на закупку вертолетов для Министерства внутренних дел, передает корреспондент LIGA.net.

За ратификацию соглашения 8109 между правительствами Украины и Франции по поводу поддержки в создании единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты в Украине проголосовали 227 депутатов.

Предусмотрено, что Украина получит кредит на сумму до 475 млн евро для закупки до 55 вертолетов и связанных с ними работ и услуг для создания единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты.

Соглашение было подписано в Париже 29 мая 2018 года.

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Теги: кредит, франция, вертолеты для МВД
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