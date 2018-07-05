Рада смогла принять решение без голосов большинства депутатов БПП

Депутаты на вечернем заседании Верховной Рады 5 июля 2018-го (фото – LIGA.net)

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Подавляющее количество членов фракции президентской политсилы ушли из зала парламента, протестуя против срыва обновления Центризбиркома

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Верховная Рада смогла принять решение без голосов большинства депутатов из Блока Петра Порошенко, которые отсутствуют на вечернем пленарном заседании. За законопроект по поводу публикаций законов в официальных парламентских изданиях №6518 в первом чтении проголосовали 240 нардепов, сообщает корреспондент LIGA.net.

На утреннем заседании большинство депутатов от БПП покинули сессионный зал, протестуя против срыва обновления Центральной избирательной комиссии. До вечернего заседания руководителям фракций не удалось договориться по этому вопросу, и члены фракции президентской политсилы не стали возвращаться в зал.

Вечером на заседании присутствовали лишь несколько представителей БПП, из них за проект закона №6518 проголосовали Геннадий Ткачук, Наталия Новак, Мустафа Найем, Сергей Лещенко, Олег Барна, Давид Макарьян, Александр Ливик, Вадим Кривохатько, Андрей Антонищак, Светлана Залищук.

После результативного голосования спикер Рады Андрей Парубий объявил получасовой перерыв для консультаций.

Сегодня, 5 июля, Рада планировала назначить новых членов Центризбиркома, однако из-за отказа некоторых фракций участвовать в этом голосование оказалось под угрозой срыва. Требуя рассмотреть вопрос обновления ЦИК, депутаты из Блока Петра Порошенко покинули сессионный зал парламента.

Ранее источники LIGA.net в коалиции сообщили, что президенту Петру Порошенко и лидеру Народного фронта Арсению Яценюку якобы не выгодно менять старый состав ЦИК.