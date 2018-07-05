Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
05.07.2018, 17:39

Рада смогла принять решение без голосов большинства депутатов БПП

Рада смогла принять решение без голосов большинства депутатов БПП - Фото
Депутаты на вечернем заседании Верховной Рады 5 июля 2018-го (фото – LIGA.net)

Подавляющее количество членов фракции президентской политсилы ушли из зала парламента, протестуя против срыва обновления Центризбиркома

Реклама
Реклама

Верховная Рада смогла принять решение без голосов большинства депутатов из Блока Петра Порошенко, которые отсутствуют на вечернем пленарном заседании. За законопроект по поводу публикаций законов в официальных парламентских изданиях №6518 в первом чтении проголосовали 240 нардепов, сообщает корреспондент LIGA.net.

На утреннем заседании большинство депутатов от БПП покинули сессионный зал, протестуя против срыва обновления Центральной избирательной комиссии. До вечернего заседания руководителям фракций не удалось договориться по этому вопросу, и члены фракции президентской политсилы не стали возвращаться в зал.

Вечером на заседании присутствовали лишь несколько представителей БПП, из них за проект закона №6518 проголосовали Геннадий Ткачук, Наталия Новак, Мустафа Найем, Сергей Лещенко, Олег Барна, Давид Макарьян, Александр Ливик, Вадим Кривохатько, Андрей Антонищак, Светлана Залищук.

После результативного голосования спикер Рады Андрей Парубий объявил получасовой перерыв для консультаций.

Сегодня, 5 июля, Рада планировала назначить новых членов Центризбиркома, однако из-за отказа некоторых фракций участвовать в этом голосование оказалось под угрозой срыва. Требуя рассмотреть вопрос обновления ЦИК, депутаты из Блока Петра Порошенко покинули сессионный зал парламента.

Ранее источники LIGA.net в коалиции сообщили, что президенту Петру Порошенко и лидеру Народного фронта Арсению Яценюку якобы не выгодно менять старый состав ЦИК.

Читайте также
Хроника войны России против Украины: последние новости Донбасса 05.07.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: верховная рада, депутаты, Блок Петра Порошенко, цик, законопроект
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Рада решила не рассматривать вопрос блокировки сайтов - пока что
Политика Рада решила не рассматривать вопрос блокировки сайтов - пока что
Раде предложили взять за основу законопроект о блокировке сайтов
Политика Раде предложили взять за основу законопроект о блокировке сайтов
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 