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13.07.2018, 12:50

Рада удовлетворила шахтеров и "евробляхеров" и ушла на каникулы

Рада удовлетворила шахтеров и "евробляхеров" и ушла на каникулы - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Народные депутаты приняли законопроекты, рассмотрения которых требовали от них митингующие под Радой, и ушли на каникулы

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Спикер Андрей Парубий закрыл восьмую сессию Верховной Рады восьмого созыва и депутаты ушли на каникулы. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

Перед этим депутаты приняли за основу два законопроекта для владельцев авто на еврономерах и выделили из бюджета деньги на погашение задолженности по зарплате шахтерам. 

По словам Парубия, первым вопросом следующей сессии должно стать обновление ЦИК. 

Девятая сессия начнется 3 сентября и продлится до 18 января. За это время депутаты планируют девять недель поработать в пленарном режиме, семь недель в комитетах и пять недель в округах.

Сегодня протесты владельцев авто на еврономерах продолжили митинговатьв правительственном квартале - они требовали от депутатов рассмотреть законопроекты №8487 и 8488, которые снижают акциз на растаможку машин. Рада приняла законопроекты за основу. 

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Шахтеры с утра митинговали под Кабинетом министров, требуя выплатить им задолженности по зарплате.

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Теги: верховная рада, парламент, каникулы
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