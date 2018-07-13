Рада удовлетворила шахтеров и "евробляхеров" и ушла на каникулы

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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Народные депутаты приняли законопроекты, рассмотрения которых требовали от них митингующие под Радой, и ушли на каникулы

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Спикер Андрей Парубий закрыл восьмую сессию Верховной Рады восьмого созыва и депутаты ушли на каникулы. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

Перед этим депутаты приняли за основу два законопроекта для владельцев авто на еврономерах и выделили из бюджета деньги на погашение задолженности по зарплате шахтерам.

По словам Парубия, первым вопросом следующей сессии должно стать обновление ЦИК.

Девятая сессия начнется 3 сентября и продлится до 18 января. За это время депутаты планируют девять недель поработать в пленарном режиме, семь недель в комитетах и пять недель в округах.

Сегодня протесты владельцев авто на еврономерах продолжили митинговатьв правительственном квартале - они требовали от депутатов рассмотреть законопроекты №8487 и 8488, которые снижают акциз на растаможку машин. Рада приняла законопроекты за основу.

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Шахтеры с утра митинговали под Кабинетом министров, требуя выплатить им задолженности по зарплате.