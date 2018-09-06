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06.09.2018, 10:59

Рада уравняла женщин и мужчин в армии

Рада уравняла женщин и мужчин в армии - Фото
Фото: пресс-служба Минобороны

Закон вступит в силу через 10 дней после его официальной публикации

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Верховная Рада проголосовала за то, чтобы уравнять в правах в армии женщин и мужчин. Об этом из зала заседания сообщил корреспондент LIGA.net.

За изменения в некоторые законы по поводу обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин во время прохождения воинской службы №6109 в целом проголосовали 247 народных депутатов.



Предусмотрено, что женщины исполняют воинскую обязанность на равных с мужчинами, за исключением случаев, предусмотренных законом по охране материнства и детства, а также с запрещением дискриминации по признаку пола.

Женщины также могут быть приняты в добровольном порядке на контракт или срочную службу, проходить службу в резерве и быть военнослужащими запаса. От прохождения сборов будут избавлены не всех женщины-военные, а только беременные.

Из прошлого законодательства изъяты упоминания об ограничении возраста службы для женщин с 18 до 40 лет (как по призыву, так и по контракту). Таким образом, женщинам будет обеспечен равный доступ к должностям и воинским званиям и равный объем ответственности при исполнении обязанностей военной службы.

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Рада поддержала этот законопроект в первом чтении еще в декабре 2017 года.

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Теги: ВСУ, женщины, военнослужащие, военная служба, равные права
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