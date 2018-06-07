Рада выбрала аудитора НАБУ

Владимир Василенко (фото - job-sbu.org)

commenthover

За кандидатуру Владимира Василенко на должность аудитора НАБУ от Рады проголосовали 289 депутатов

Реклама

Реклама

Верховная Рада выбрала аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины, передает корреспондент LIGA.net.

За кандидатуру Владимира Василенко на должность аудитора НАБУ от Рады проголосовали 289 депутатов.

Во время рейтингового голосования Владимира Василенко поддержали 276 депутатов, за Томаса Фаерстоуна проголосовали 208 депутатов.

Ранее комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции определился с кандидатами в аудиторы Национального антикоррупционного бюро, которых должен был предложить парламенту для рассмотрения.

Читайте также: Сын кандидата в аудиторы НАБУ собеседовал скандальных судей – ЦПК

Владимир Василенко - один из пяти кандидатов на должность аудитора НАБУ по квоте парламента, правозащитник, член Конституционной комиссии, экс-судья в Международном трибунале по бывшей Югославии. Ранее Василенко как аудитора Бюро предлагал лидер Радикальной партии Олег Ляшко.