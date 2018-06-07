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07.06.2018, 13:58

Рада выбрала аудитора НАБУ

Рада выбрала аудитора НАБУ - Фото
Владимир Василенко (фото - job-sbu.org)

За кандидатуру Владимира Василенко на должность аудитора НАБУ от Рады проголосовали 289 депутатов

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Верховная Рада выбрала аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины, передает корреспондент LIGA.net.

За кандидатуру Владимира Василенко на должность аудитора НАБУ от Рады проголосовали 289 депутатов.

Во время рейтингового голосования Владимира Василенко поддержали 276 депутатов, за Томаса Фаерстоуна проголосовали 208 депутатов.

Ранее комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции определился с кандидатами в аудиторы Национального антикоррупционного бюро, которых должен был предложить парламенту для рассмотрения. 

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Владимир Василенко - один из пяти кандидатов на должность аудитора НАБУ по квоте парламента, правозащитник, член Конституционной комиссии, экс-судья в Международном трибунале по бывшей Югославии. Ранее Василенко как аудитора Бюро предлагал лидер Радикальной партии Олег Ляшко. 

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Теги: аудитор НАБУ, набу, владимир василенко
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