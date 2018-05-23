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23.05.2018, 13:15

Рада взялась за второе чтение законопроекта об антикорсуде

Рада взялась за второе чтение законопроекта об антикорсуде - Фото
Иллюстративное фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

На голосование за проект закона в целом народные депутаты планируют выйти в четверг, 24 мая

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Верховная Рада на пленарном заседании в среду, 23 мая, приступила к рассмотрению проекта закона о Высшем антикоррупционном суде №7440 во втором чтении. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net в парламенте.

Спикер Рады Андрей Парубий сообщил, что в законопроекте несогласованной осталась только одна позиция – полномочия международного совета экспертов. Он отметил, что, по решению профильного комитета, все правки по этому вопросу будут поставлены на голосование в конце обсуждения проекта, а тем временем будут продолжаться переговоры с международными партнерами.

На голосование за законопроект в целом депутаты планируют выйти в четверг, 24 мая.

18 мая 2018 года стало известно, что к рассмотрению законопроекта об Антикоррупционном суде в профильном комитете Рады подключатся представители Венецианской комиссии.

1 марта 2018-го парламент принял в первом чтении за основу президентский законопроект об Антикоррупционном суде.

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Теги: верховная рада, антикоррупционный суд, законопроект, депутаты, законопроект об антикоррупционном суде
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