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24.05.2018, 21:10

Расследование ГПУ против Манафорта блокировалось - Горбатюк

Расследование ГПУ против Манафорта блокировалось - Горбатюк - Фото
Сергей Горбатюк

Препятствия расследованию были устранены после публикации в New York Times, сказал представитель Генпрокуратуры

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Руководитель Департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк подтвердил, что в определенный период расследование производств против экс-главы избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта  блокировалось. Об этом он сказал в эфире Hromadske.

«Имело место не прямое давление, указания не расследовать дело Манафорта, имело место создание препятствий, которое привело к тому, что ряд дел в течение более 5 месяцев не расследовались», - сказал Горбатюк.

По его словам, эти препятствия были устранены после публикации в New York Times, которая написала, что в Украине способствовали приостановке расследования четырех дел, связанных с Манафортом. По данным издания, украинские чиновники сделали это, потому что опасались лишиться финансовой и военной поддержки США из-за возможной негативной реакции Трампа.

«Только после этого (публикации в NYT, - ред.) были вынесены поручения следователям продолжать расследование. Это произошло 5 мая. С этого времени расследование было продолжено. Но с 20 ноября (2017 г, - ред.) расследование не происходило, несмотря на наши жалобы на решения, принятые генпрокурором. То есть расследование блокировалось», - добавил Горбатюк.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Генеральная прокуратура Украины предлагала специальному прокурору Роберту Мюллеру содейстовать в расследовании дела против Манафорта вплоть до создания совместной группы расследования.

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Теги: расследование, пол манафорт, дональд трамп, юрий луценко, сергей горбатюк
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