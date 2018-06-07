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07.06.2018, 23:30

Ребекка Хармс приветствовала принятие закона об антикорсуде

Ребекка Хармс приветствовала принятие закона об антикорсуде - Фото
Ребекка Хармс Фото: flickr.com/photos/rebecca_harms

Это важный шаг для будущего Украины и ее отношений с Европой

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Принятие закона об антикоррупционном суде - важный шаг для будущего Украины и ее отношений с Европой. Об этом заявила депутат Европарламента от Германии, сопредседатель парламентской ассамблеи Euronest, член фракции зеленых в ЕП Ребекка Хармс, передает Укринформ.

"Должна сказать, что это долго продолжалось, но это очень хороший результат в Верховной Раде для успешного развития в Украине, а также и для развития отношений между ЕС и Украиной", - сказала немецкий политик.

Результаты голосования в парламенте, то, каким большинством голосов документ был принят, ее очень порадовали. Хармс также обратила внимание на то, что свое одобрение выразила уже и Венецианская комиссия.

Читайте также: Тема дня. Рада создала антикоррупционный суд: что дальше

7 июня Верховная Рада приняла закон об антикоррупционном суде: "за" документ №7440 во втором чтении и в целом проголосовали 315 народных депутатов.

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Теги: ребекка хармс, антикоррпционный суд
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