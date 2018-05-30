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30.05.2018, 19:55

Репортеры без границ "глубоко возмущены" спецоперацией СБУ

Репортеры без границ "глубоко возмущены" спецоперацией СБУ - Фото

Международная негосударственная организация назвала инсценировку убийства журналиста Аркадия Бабченко "новым шагом информационной войны"

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Международная негосударственная организация Репортеры без границ выразила "глубокое возмущение" спецоперацией СБУ с инсценировкой убийства российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом в Twitter написал генеральный секретарь организации Кристоф Делуар.

"RSF (Reporters sans frontières) выражает свое глубокое возмущение после обнаружения манипуляции украинских спецслужб, этого нового шага информационной войны. Это всегда очень опасно для правительств - играть с фактами, особенно используя журналистов для своих фейковых историй", - говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что Аркадий Бабченко, об "убийстве" которого вчера сообщили украинские правоохранители, жив. Его "убийство"  было спецоперацией  украинских спецслужб, проведенной с целью поимки организатора покушения. Он был задержан сегодня днем.

Кроме того, организатор "убийства", по словам главы СБУ Василия Грицакапланировал закупить за средства российских спецслужб оружие и боеприпасы, чтобы заложить базы на территории центральной Украины, а также убить около 30 человек.

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Теги: сбу, репортеры без границ, спецоперация, аркадий бабченко
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