Решение по делу Кернеса незаконно - ГПУ

Геннадий Кернес

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Генпрокуратура будет подавать апелляционные жалобы

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В Генеральной прокуратуре решение суда по делу мэра Харькова Геннадия Кернеса назвали незаконным. Об этом заявила заместитель генпрокурора Анжела Стижевская, передает Радио Свобода.

"Решение незаконно. Мы это будем доказывать апелляционными жалобами", - сказала Стижевская.

10 августа Киевский районный суд Полтавы закрыл дело против Кернеса из-за систематической неявки на заседания прокуроров.Также закрыты дела против двух его охранников - Виталия Блинника и Евгения Смицкого. Как пояснил судья, отказ прокуроров от поддержки обвинения и их неучастие в судебных дебатах расценивается как отказ от обвинения. Кернес заявил, что ожидал оправдательного приговора, поэтому его защита намерена подать апелляцию.

Харьковского мэра и двух его охранников обвиняли в причастности к похищению и избиению харьковских евромайдановцев в январе 2014-го. Дело рассматривалось по уголовным статьям "незаконное лишение свободы или похищение человека", "истязание" и "угроза убийством".