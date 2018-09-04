Рейтинг возглавляют партии Тимошенко и Гриценко - Деминициативы

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Согласно опросу, 23% украинцев не настроены участвовать в парламентских выборах

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Если бы выборы в Верховную Раду проходили в середине августа, то из всех граждан Украины в возрасте от 18 лет 18,5% проголосовали бы за Батькивщину, 9,4% - за партию Гражданская позиция, 7,7% - Блок Петра Порошенко Солидарность. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Партия За Жизнь набрала бы 8,7%, Оппозиционный блок - 7,1% , Радикальная партия Олега Ляшко - 6,4%, Слуга народа - 6,4%.

Есть шанс преодолеть избирательный барьер в Объединение Самопомощь 4,1%.

"Регионально относительно равномерно распределена поддержка партии Батькивщина, партии Блок Петра Порошенко Солидарность (за исключением востока, где результат ощутимо ниже) и Радикальной партии Олега Ляшко (за исключением Донбасса, где поддержка меньше). Популярность партии Гражданская позиция существенно больше на западе и в центре, а партий Оппозиционный блок и За жизнь, наоборот - на юге, востоке и Донбассе", - отмечается в сообщении.

Социологи отметили, что партии Оппозиционный блок, Батькивщина и За жизнь больше склонны поддерживать избиратели старшего возраста, а вот среди избирателей в возрасте до 30 лет наибольшую поддержку имеет партия Слуга народа.

Уровень потенциальной готовности к участию в выборах в Верховную Раду примерно такой же, как по выборам президента (68%), тогда как 23% опрошенных не настроены участвовать в выборах.

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Основные причины отказа от участия в выборах - не видят, за кого голосовать (19%), те, кто не верит в честность выборов (17%).

Больше всего сомнений в честности парламентских выборов в Донбассе, где 59% опрошенных не верят в честность выборов, и в восточном регионе (46%).

Подавляющее большинство граждан (41%) считают, что следующие выборы в Верховную Раду должны проходить по пропорциональной системе с открытыми списками.

Нынешнюю избирательную систему поддерживают 15%, чисто мажоритарную - 16,5%, а чисто пропорциональную - 5%.

Опрос был проведен с 16 по 22 августа 2018 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Cогласно опросу Рейтинга, среди тех, кто определился с выбором и планирует голосовать на парламентских выборах в апреле 2018 года, 16% опрошенных отдают свои голоса за Батькивщину, 10% респондентов - за Оппозиционный блок, 8% - за Блок Петра Порошенко.

Опрос был проведен с 16 по 22 августа 2018 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.