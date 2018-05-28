РФ должна взять на себя ответственность за МН17 - Столтенберг

Россия должна взять на себя ответственность за крушение авиалайнера МН17 над оккупированным Донбассом. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время заседания Парламентской ассамблеи альянса в Варшаве, передает Укринформ.
"Я согласен с правительством Нидерландов, который призывает Россию взять на себя ответственность за сбитый самолет", - сказал он.
Столтенберг подчеркнул, что Россия ведет активную деятельность по вмешательству в демократические процессы, осуществляет кибератаки, инвестирует в современное вооружение, "стирая границы между обычными и ядерными конфликтами", аннексируя Крым и дестабилизируя Украину.
Крушение самолета он назвал результатом этой агрессии Москвы.
24 мая глава СБУ Василий Грицак сообщил, что у совместной следственной группы есть имена непосредственно причастных к катастрофе пассажирского лайнера рейса МН17 Малазийских авиалиний, и в скором времени они будут названы.