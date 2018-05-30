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30.05.2018, 02:42

РФ готовится разместить в Крыму ядерное оружие - Климкин

РФ готовится разместить в Крыму ядерное оружие - Климкин - Фото
Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/Liga.net)

Глава МИД в Совбезе ООН подчеркнул, что наращиванием военной мощи Россия нарушает международные нормы

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Россия готовится разместить в Крыму ядерное оружие. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин на заседание Совета безопасности ООН. 

По его словам, РФ хочет переоборудовать советские обьекты для хранения ядерных боеголовок и в целом наращивает количество военных на оккупированном полуострове. 

Климкин подчеркнул, что Россия таким образом нарушает Устав ООН и международные нормы.

"Крым стал гигантской военной базой, которая используется для российских интервенций в горячих точках, в частности в Сирии", - сказал глава украинского МИД.

Ранее лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев со ссылкой на источники в Москве заявил, что в оккупированном Россией Крыму есть нескольких ядерных боеголовок на территории объекта под усиленной охраной военных.

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Теги: Крым, ядерное оружие, павел климкин, оккупированная территория
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