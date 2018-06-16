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16.06.2018, 13:29

РФ нарушает режим зоны безопасности в Приднестровье - МИД

РФ нарушает режим зоны безопасности в Приднестровье - МИД - Фото
iStock-471831756

Речь идет о перемещении оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Молдовы 14 июня

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МИД Украины заявил, что Россия нарушает режим зоны безопасности приднестровского конфликта несанкционированным перемещением своей военной техники и вооружения. Об этом говорится в заявлении МИД.

Речь идет о перемещении оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Молдовы, которое состоялось 14 июня в сопровождении "правоохранительных органов" непризнанного образования.

"Невыполнение российской стороной взятых на себя обязательств подрывает доверие между участниками переговорного процесса и создает атмосферу напряженности в региональном измерении", - говорится в заявлении МИД.

В министерстве подчеркнули, что Украина поддерживает позицию правительства Молдовы о необходимости полного и безусловного вывода российских войск с территории страны, в соответствии с решениями Стамбульского саммита ОБСЕ 1999 года.

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Теги: Россия, МИД, приднестровье, войска
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