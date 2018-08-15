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15.08.2018, 06:17

РФ не ожидала серьезного ответа Запада на ее действия - Волкер

РФ не ожидала серьезного ответа Запада на ее действия - Волкер - Фото
Курт Волкер (фото - скриншот видео)

Санкции против России имели сдерживающий эффект, отметил специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины

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Политика сдерживания России странами Запада с помощью санкций была неожиданной для Кремля. Об этом заявил Голосу Америки специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Путин ожидал, что реакция запада на его действия в Украине будет незначительной. В случае с Крымом он прав - не было значительной реакции. Были определенные санкции, но в них не было много силы. Только, когда российская оккупация коснулась восточной Украины - Запад пошел дальше и начал действовать. Изменилось и отношение многих стран западной Европы в отношении России ", - сказал Волкер.

По его мнению, страны Запада поняли, что не могут больше игнорировать российскую агрессию и должны противодействовать ей.

"Такая политика продолжается более четырех лет и, думаю, что это было неожиданным для России. Санкции имели сдерживающий эффект", - подчеркнул пецпредставитель США.

По его словам, Россия начинает понимать, что нельзя быть империей и иметь хорошие отношения с соседями одновременно.

"Грузинский урок (войны 2008 года, - ред.), который повлиял на войну в Украине: Россия почувствовала, что она может это делать - использовать военные силы на чужой территории, вмешиваться в управление другими странами", - отметил Волкер.

Он считает, что Запад должен изменить этот урок для Москвы.

"Если Россия оккупирует украинскую территорию и аннексирует Крым, то мы должны говорить: "Нет, это не работает, у вас ничего не получится успешно. Результатом будут санкции, изоляция со стороны США и Европейского Союза. Это повлияет на российские интересы. Вы просто не можете продолжать это делать ". Затем, нам нужно найти решение, как Россия может прийти к миру и понимание с независимой Украиной, решить конфликт", - сказал Волкер.

25 июля 2018 года Волкер заявил, что Украина окажется в невыгодной ситуации, если не продлит действие закона об особом статусе Донбасса.

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Теги: Волкер, Россия, санкции, владимир путин, война в донбассе
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