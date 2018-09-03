Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
03.09.2018, 15:02

РФ не выйдет из Минска из-за убийства Захарченко - Песков

РФ не выйдет из Минска из-за убийства Захарченко - Песков - Фото
Дмитрий Песков (фото - Getty Images)

При этом пресс-секретарь Путина отметил, что "любые переговоры ведутся для достижения результата"

Реклама
Реклама

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что убийство главаря террористической организации ДНР Александра Захарченко не означает выход России из минского процесса. Об этом сообщает ТАСС.

"После произошедшего террористического акта очень сложно о чем-то говорить с украинской стороной, но это не означает, что Россия выходит из минского процесса", - заявил Песков, отвечая на вопросы журналистов.

При этом Песков отметил, что "любые переговоры ведутся для достижения результата, и вести переговоры ради самого процесса - не совсем разумное занятие".

31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре оккупированного Донецка уничтожен главарь террористов ДНР Александр Захарченко. Боевики заявили, что задержали подозреваемых, объявив их "украинскими диверсантами". В СБУ считают убийство "результатом междоусобных войн". 

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила в убийстве власть Украины. Тем временем российский пропагандистский ресурс Life со ссылкой на собственные источники в "силовых органах ДНР" сообщил, что в убийстве Захарченко подозревают одного из его охранников. 

Президент страны-агрессора Владимир Путин выразил "глубокие соболезнования" в связи с уничтожением Захарченко и заявил, что "поставить на колени народ Донбасса не получится".

Читайте также: Тема дня. Захарченко встретился с Кобзоном в кафе Сепар: детали

Читайте также
Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018Тема дня. Человек Порошенко: все факты о новом руководителе НАПК 28.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: дмитрий песков, переговоры, минск, Александр Захарченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Песков отрицает, что Путин угрожал Порошенко в Минске
Политика Песков отрицает, что Путин угрожал Порошенко в Минске
РФ отвергла предложения Украины по установлению мира в Донбассе
Политика РФ отвергла предложения Украины по установлению мира в Донбассе
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 