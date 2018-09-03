РФ не выйдет из Минска из-за убийства Захарченко - Песков

Дмитрий Песков (фото - Getty Images)

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При этом пресс-секретарь Путина отметил, что "любые переговоры ведутся для достижения результата"

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что убийство главаря террористической организации ДНР Александра Захарченко не означает выход России из минского процесса. Об этом сообщает ТАСС.

"После произошедшего террористического акта очень сложно о чем-то говорить с украинской стороной, но это не означает, что Россия выходит из минского процесса", - заявил Песков, отвечая на вопросы журналистов.

При этом Песков отметил, что "любые переговоры ведутся для достижения результата, и вести переговоры ради самого процесса - не совсем разумное занятие".

31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре оккупированного Донецка уничтожен главарь террористов ДНР Александр Захарченко. Боевики заявили, что задержали подозреваемых, объявив их "украинскими диверсантами". В СБУ считают убийство "результатом междоусобных войн".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила в убийстве власть Украины. Тем временем российский пропагандистский ресурс Life со ссылкой на собственные источники в "силовых органах ДНР" сообщил, что в убийстве Захарченко подозревают одного из его охранников.

Президент страны-агрессора Владимир Путин выразил "глубокие соболезнования" в связи с уничтожением Захарченко и заявил, что "поставить на колени народ Донбасса не получится".

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