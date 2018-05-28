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28.05.2018, 13:48

РФ объявила в международный розыск украинских пограничников

РФ объявила в международный розыск украинских пограничников - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

ФСБ объявила в розыск пограничников, которые в марте этого года задержали судно "Норд"

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ФСБ России объявила в международный розыск украинских пограничников, которые задержали крымское судно "Норд". Об этом заявил глава так называемого крымского управления ведомства Виктор Палагин, передает российский пропагандистский ресурс РИА Новости.

25 марта пограничники задержали в украинских водах Азовского моря рыболовецкое судно "Норд" под флагом РФ, зарегистрированное во временно аннексированном Крыму.

6 апреля 2018 года суд арестовал капитана "Норда" по подозрению в нарушении порядка въезда-выезда с оккупированной территории. Позже ему сообщили о новом подозрении – незаконный вылов рыбы. 

19 апреля в ГПС сообщили, что двое граждан Украины, членов команды российского судна "Норд", обманным путем выехали из Украины в Беларусь. 

Россия пригрозила Украине "жесткими мерами" за задержание судна.

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Теги: Норд, Россия, пограничники, фсб
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