РФ объявила в международный розыск украинских пограничников

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

commenthover

ФСБ объявила в розыск пограничников, которые в марте этого года задержали судно "Норд"

Реклама

Реклама

ФСБ России объявила в международный розыск украинских пограничников, которые задержали крымское судно "Норд". Об этом заявил глава так называемого крымского управления ведомства Виктор Палагин, передает российский пропагандистский ресурс РИА Новости.

25 марта пограничники задержали в украинских водах Азовского моря рыболовецкое судно "Норд" под флагом РФ, зарегистрированное во временно аннексированном Крыму.

6 апреля 2018 года суд арестовал капитана "Норда" по подозрению в нарушении порядка въезда-выезда с оккупированной территории. Позже ему сообщили о новом подозрении – незаконный вылов рыбы.

19 апреля в ГПС сообщили, что двое граждан Украины, членов команды российского судна "Норд", обманным путем выехали из Украины в Беларусь.

Россия пригрозила Украине "жесткими мерами" за задержание судна.