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05.09.2018, 17:05

РФ отказалась информировать Киев об отправке ФСБшников в Донецк

РФ отказалась информировать Киев об отправке ФСБшников в Донецк - Фото
Борис Грызлов Фото: скриншот с видео

Ирина Геращенко заявила, что Россия незаконно направила следственную группу ФСБ в Донецк

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Российская делегация на заседании трехсторонней контактной группы в Минске отказалась предоставить полную информацию об отправке в оккупированный Донецк следственной группы ФСБ. Об этом на своей странице в Facebook написала представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко.

"Украинская сторона потребовала от РФ немедленно предоставить полную информацию относительно фактов и заявлений, появившихся в СМИ, что российская сторона направила на оккупированный Донбасс каких-то следователей - расследовать убийство главаря боевиков", - написала она.

По словам Геращенко, это является нарушением украинского законодательства, так как в Украине следственные действия могут проводить только украинские правоохранители, российской ФСБ украинская сторона разрешения на проведение следственных действий на своей территории не предоставляла.

Также, по словам представителя Украины, это является нарушением Уголовного кодекса РФ, который предусматривает, что следственные органы могут работать только на территории федерации.

"И фактически, это признание оккупации РФ Донбасса, если там уже шныряют не только военные, ФСБшники, потеряшки, но и следователи", - написала Геращенко.

"Россияне категорически отказались предоставить ОБСЕ и Украине какую-либо информацию об этих своих следственных группах", - сообщила она.

В понедельник руководитель службы оперативной информации и международных связей ФСБ РФ Сергей Беседа сообщил российскому агентству Интерфакс, что сотрудники ФСБ "уже работают" в Донецке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать эту информацию.

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Теги: фсб, Донецк, следователь, минск, Александр Захарченко
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