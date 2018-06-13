РФ отвергла предложения Украины по установлению мира в Донбассе

Фото: facebook.com/darka.olifer

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Также Украина призвала РФ в кратчайшие сроки гарантировать безопасность для работников Донецкой фильтровальной станции и СММ ОБСЕ

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На переговорах в Минске российская сторона категорически отвергла предложения Украины по установлению полноценного и всеобъемлющего мира в Донбассе. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в трехсторонней контактной группы Дарка Олифер.

В частности, украинская сторона внесла такие предложения: прекращение огня; отвод тяжелых видов вооружений; создание в районе населенных пунктов Кальмиусское, Кумачово, Новоазовск и Саханка участка, свободного от тяжелого вооружения; всесторонний и беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ ко всей территории ОРДЛО, включая территории, прилегающие к неподконтрольным Украине участкам российско-украинской границы; создание зоны безопасности вдоль неконтролируемого участка российско-украинской границы; соблюдение линии разграничения, установленной Меморандумом от 19 сентября 2014 года.

Также Украина призвала РФ в кратчайшие сроки гарантировать безопасность для работников, ремонтников Донецкой фильтровальной станции и СММ ОБСЕ.

Представитель Украины обратил внимание, что разведение сил и средств в районе Станицы Луганской может произойти при условии соблюдения со стороны ОРДЛО семидневного периода тишины.

Также на переговорах было отмечено, что украинская сторона готова к компромиссам ради освобождения людей, содержащихся в РФ и в ОРДЛО.

Продолжается согласование технических параметров восстановительных работ мостового перехода в районе Станицы Луганской.

Кроме того, Украина призвала представителей ОРДЛО создать необходимые условия для ремонтных бригад, которые готовы возобновить мобильную связь, предоставляемую компанией Водафон-Украина.