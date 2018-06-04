Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
04.06.2018, 17:31

РФ подписала приговор себе: Порошенко о судилище над Сущенко

РФ подписала приговор себе: Порошенко о судилище над Сущенко - Фото
Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Президент Украины назвал "беспрецедентным цинизмом" незаконный приговор украинскому журналисту

Реклама
Реклама

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что вынеся незаконный приговор украинскому журналисту Роману Сущенко - 12 лет колонии строгого режима, Кремль подписывает приговор сам себе. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Беспрецедентный цинизм российского суда, который по надуманным обвинениям приговорил украинского журналиста Романа Сущенко, доказывает - кремлевский режим не остановится ни перед чем в своей попытке сломить дух украинцев", - сказал он.

Такими приговорами, уверен президент, Москва "демонстрирует панический страх", подписывается в собственной агрессии против Украины и "выносит приговор себе". 

По словам Порошенко, Кремль ответит за свои поступки.

Сегодня, 4 июня, Московский городской суд вынес приговор незаконно удерживаемому в столичном российском СИЗО журналисту информагентства Укринформ Роману Сущенко - 12 лет колонии строгого режима.

В МИД назвали приговор незаконным и потребовали освободить украинского журналиста.

30 сентября 2016 года в Москве ФСБ задержала собкора ИА Укринформ во Франции Романа Сущенко. Ему предъявили обвинение в "шпионаже" и заявили, что Сущенко - "сотрудник ГУР". В разведке это опровергли. Российские прокуроры требовали для него 14 лет колонии строгого режима. Во время "последнего слова" Сущенко не признал вину и попросил вынести ему оправдательный приговор. 

Читайте также
Хроника войны России против Украины: последние события в Донбассе 04.06.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Россия, петр порошенко, суд, кремль, роман сущенко, приговор сущенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
ОБСЕ призвала РФ пересмотреть дело Сенцова и освободить его
Политика ОБСЕ призвала РФ пересмотреть дело Сенцова и освободить его
Незаконный приговор Сущенко: МИД требует освободить украинца
Политика Незаконный приговор Сущенко: МИД требует освободить украинца
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 