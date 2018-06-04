РФ подписала приговор себе: Порошенко о судилище над Сущенко

Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

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Президент Украины назвал "беспрецедентным цинизмом" незаконный приговор украинскому журналисту

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что вынеся незаконный приговор украинскому журналисту Роману Сущенко - 12 лет колонии строгого режима, Кремль подписывает приговор сам себе. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Беспрецедентный цинизм российского суда, который по надуманным обвинениям приговорил украинского журналиста Романа Сущенко, доказывает - кремлевский режим не остановится ни перед чем в своей попытке сломить дух украинцев", - сказал он.

Такими приговорами, уверен президент, Москва "демонстрирует панический страх", подписывается в собственной агрессии против Украины и "выносит приговор себе".

По словам Порошенко, Кремль ответит за свои поступки.

Сегодня, 4 июня, Московский городской суд вынес приговор незаконно удерживаемому в столичном российском СИЗО журналисту информагентства Укринформ Роману Сущенко - 12 лет колонии строгого режима.

В МИД назвали приговор незаконным и потребовали освободить украинского журналиста.

30 сентября 2016 года в Москве ФСБ задержала собкора ИА Укринформ во Франции Романа Сущенко. Ему предъявили обвинение в "шпионаже" и заявили, что Сущенко - "сотрудник ГУР". В разведке это опровергли. Российские прокуроры требовали для него 14 лет колонии строгого режима. Во время "последнего слова" Сущенко не признал вину и попросил вынести ему оправдательный приговор.