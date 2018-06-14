РФ предлагает ехать к Сенцову после 22 июня: Денисова не согласна

Людмила Денисова (фото - Андрей Гузденко/LIGA.net)

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Российская сторона хочет, чтобы украинский омбусдмен поехала в Лабытнанги к Олегу Сенцову только после 22 июня

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Украинский омбудсмен Людмила Денисова не согласна на посещение украинского политзаключенного Олега Сенцова после 22 июня, как это предлагает российская сторона. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

Денисова встретилась с руководителем аппарата омбудсмена РФ и ей предложили 16 июня поехать в Омск к фигуранту дела "крымских диверсантов" Дмитрию Штыбликову, а работа по организации визита к заключенному журналисту Роману Сущенко в Лефортово и во Владимир к заключенному украинцу Николаю Карпюку продолжается.

"Вопрос с визитом к Олегу Сенцову остается открытым. Мы настаиваем на скорейшей поездке в город Лабытнанги, где удерживается Олег, а Россия предлагает возможную дату визита после 22 июня. Нас это категорически не устраивает! Мы будем дальше настаивать на том, чтобы поехали туда в ближайшие дни", - прокомментировала Денисова.

Порошенко поручил Денисовой в ближайшее время посетить украинских политзаключенных, содержащихся в России и на оккупированных территориях Крыма и Донбасса. Денисова уже приехала в РФ.

Сегодня, 14 июня, исполняется ровно месяц, как Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинских узников Кремля.