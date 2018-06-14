Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
14.06.2018, 14:25

РФ предлагает ехать к Сенцову после 22 июня: Денисова не согласна

РФ предлагает ехать к Сенцову после 22 июня: Денисова не согласна - Фото
Людмила Денисова (фото - Андрей Гузденко/LIGA.net)

Российская сторона хочет, чтобы украинский омбусдмен поехала в Лабытнанги к Олегу Сенцову только после 22 июня

Реклама
Реклама

Украинский омбудсмен Людмила Денисова не согласна на посещение украинского политзаключенного Олега Сенцова после 22 июня, как это предлагает российская сторона. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена. 

Денисова встретилась с руководителем аппарата омбудсмена РФ и ей предложили 16 июня поехать в Омск к фигуранту дела "крымских диверсантов" Дмитрию Штыбликову, а работа по организации визита к заключенному журналисту Роману Сущенко в Лефортово и во Владимир к заключенному украинцу Николаю Карпюку продолжается. 

"Вопрос с визитом к Олегу Сенцову остается открытым. Мы настаиваем на скорейшей поездке в город Лабытнанги, где удерживается Олег, а Россия предлагает возможную дату визита после 22 июня. Нас это категорически не устраивает! Мы будем дальше настаивать на том, чтобы поехали туда в ближайшие дни", - прокомментировала Денисова. 

Порошенко поручил Денисовой в ближайшее время посетить украинских политзаключенных, содержащихся в России и на оккупированных территориях Крыма и Донбасса. Денисова уже приехала в РФ.

Сегодня, 14 июня, исполняется ровно месяц, как Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинских узников Кремля.

Читайте также
Хроника войны России против Украины: последние события в Донбассе 14.06.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: визит, омбудсмен, Олег Сенцов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Европарламент принял резолюцию по Олегу Сенцову
Политика Европарламент принял резолюцию по Олегу Сенцову
"Незаконно осужден, объявляю голодовку": истории узников Кремля
Политика "Незаконно осужден, объявляю голодовку": истории узников Кремля
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 