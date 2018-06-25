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25.06.2018, 09:39

РФ признает Сенцова гражданином Украины - адвокат

РФ признает Сенцова гражданином Украины - адвокат - Фото
Олег Сенцов (фото - Sergei Kаrpov/Mediazone) Фото: Фото - Sergei Kаrpov/Mediazone

В суде РФ обвинение настаивало, что Сенцов - якобы российский гражданин и не обращало внимание на его заявления

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Федеральная служба исполнения наказаний страны-агрессора РФ признает, что осужденный по сфабрикованному обвинению режиссер Олег Сенцов является гражданином Украины. Копию документа ФСИН по Ямало-Ненецкому округу обнародовал адвокат Дмитрий Динзе в своем Facebook.

Динзе опубликовал справку, которую исполнительная служба РФ выдала консульству Украины в Екатеринбурге в январе 2017 года.

Документ (фото - Дмитрий Динзе)

Российская омбудсмен во время встречи с уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой заявила, что Сенцов и другие узники Кремля из аннексированного Крыма являются "лицами с неурегулированным правовым статусом".

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков считает, что Сенцов "де-юре" гражданин РФ. 

Украинского режиссера Олега Сенцова задержали в оккупированном Крыму 10 мая 2014 года, обвинив в "подготовке терактов". 25 августа 2015 года суд в РФ приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по сфабрикованному обвинению в терроризме. Москва отказывается передать режиссера Украине, считая политзаключенного своим гражданином.

14 мая 2018 года Сенцов начал бессрочную голодовку.

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Теги: Дмитрий Динзе, Россия, политзаключенные, политзаключенный, гражданство украины, Олег Сенцов, фсин рф, федеральная исполнительная служба наказаний рф, гражданин украины
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