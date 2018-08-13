Риск получить в 2019-м прокремлевскую власть очень велик - Ющенко

Виктор Ющенко (фото - LIGA.net)

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К реваншу Кремля в Украине может привести "несознательный, равнодушный или популистский" выбор избирателей в 2019 году, предостерег третий президент

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Сейчас самой большой трагедией для Украины в политическом плане может быть то, что в ближайшие 5-10 лет в стране снова будет внешнее московское управление. Об этом, обсуждая выборы-2019, сказал третий президент Украины Виктор Ющенко, пишет Украинская правда.

"Я знаю, что есть три-четыре силы (партии, - ред.), которые готовы быть реализаторами такой политики. Поэтому, когда мы говорим о том, что сегодня нет фаворита в выборах, меня это очень тревожит. Шанс, что мы получим политическую власть, которая будет подчинена московской доктрине, московскому сюжету, сегодня как никогда велик", - считает он.

Комментируя вопрос журналиста о том, что ранее Ющенко говорил, что у президента РФ Владимира Путина "нет более дестабилизирующего фактора в Украине, чем Юлия Тимошенко", он уточнил: "Плюс еще несколько, не такого калибра. Но я убежден, что они "не растеряются".

Третий президент обратился к будущим избирателям с предостережением, что к реваншу московской политики в стране может привести "несознательный, равнодушный или популистский, или основанный на демагогии политический выбор нескольких миллионов украинцев".

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Кроме того, отвечая на вопрос о том, что сейчас украинский политик Виктор Медведчук "все чаще" появляется в СМИ, и какова может быть его цель, Ющенко заявил - "не хочу тратить слова", а на уточняющий вопрос, считает ли он кума Путина врагом нации, ответил - "Три точки".