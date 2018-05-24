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24.05.2018, 02:40

Родственники жертв MH17 обратились к россиянам накануне ЧМ

Родственники жертв MH17 обратились к россиянам накануне ЧМ - Фото
Погибший Джек О'Брайен слева с отцом Джоном О'Брайеном

Накануне Чемпионата мира отец одного из погибших обратился к россиянам и отметил, что приветствовать мир будут те, кто ответственный за трагедию

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Родственники жертв катастрофы рейса MH17, которая произошла в небе над Донбассом в июле 2014 года, подписались под открытым посланием россиянам. Обращение прислал в редакцию Новой газеты отец погибшего 25-летнего Джека О'Брайена Джон О'Брайен. 

"Написать письмо нас подтолкнул тот факт, что Чемпионат мира по футболу пройдет в России, а открывать его будут лидеры, которых мы считаем ответственными за гибель наших близких. Знаете, я играл в футбол большую часть своей жизни и бросил спустя год после гибели Джека. Он играл в футбол с 7 лет. Игра эта была его самой большой страстью. И теперь я сбит с толку тем, что Чемпионат проходит здесь, а Джека уже нет…", - написал О'Брайен.

Он также прислал сопроводительное письмо, в котором написал, что сам хотел заняться переводом письма на русский, но переводчик отказался, потому что опасался за свою безопасность.

О'Брайен в письме говорит, что для россиян предстоящий Чемпионат мира по футболу может стать предметом гордости. Но родственники погибших в июле 2014 не смогут разделить эту радость. 

"Как и у тех, кто пережил убийство близких, у нас возникает соблазн ответить ненавистью. Но мы должны отделять простых россиян от ответственных лиц — той системы управления, которая привела к атаке на MH17. (...) Нет, мы не обвиняем российский народ в случившемся. Мы не против вас. Мы считаем, что российское государство и его лидеры несут в конечном итоге ответственность за гибель членов наших семей. На это указывают все достоверные доказательства", - говорится в письме.

Государственные российские СМИ делали информационные вбросы и предлагали абсурдные версии причин крушения, пишет О'Брайен и обращается: "Но хотят ли россияне жить в такой стране, где для правды больше не осталось места?".

Все, кто подписался под письмом, призвали российское правительство сотрудничать для расследования крушения. 

"Пусть этот чемпионат мира пройдет в духе добра. Мы надеемся, что он обернется успехом, от которого простые россияне смогут получить удовольствие и испытать гордость. Но мы не можем отрицать, что с нашей точки зрения, над этим событием остается тень. Нам больно осознавать мрачную иронию в том, что российские лидеры, которые будут приветствовать мир с распростертыми объятиями, — это те, кто главным образом виновен в разрушении нашего мира. Что это те же самые лидеры, которые упорно стремились скрыть правду, которые уклонялись от ответственности с того самого ужасного дня в июле 2014 года", - пожелал О'Брайен.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над захваченными боевиками районами Донецкой области. В результате трагедии погибли все 298 человек, находившихся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших (193 человека) - подданные Нидерландов.

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Теги: россияне, MH17, открытое обращение
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