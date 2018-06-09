Родственники жертв MH17 провели акцию у посольства РФ в Гааге

Фото: whathappenedtoflightmh17.com

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Около здания посольства РФ в Гааге расставили 298 стульев - в память о погибших в результате крушения Boeing 777

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Родственники погибших в результате крушение самолета рейсом MH17 в Донбассе провели акцию у посольства России в Гааге. Об этом сообщает BBC.

На газоне около здания посольства поставили 298 белых стульев и положили на каждый красную розу в память о всех каждой жертве катастрофы.

24 мая 2018 года эксперты совместной следственной группы (JIT) заявили, что лайнер рейса МН17 сбила ракета, выпущенная зенитно-ракетным комплексом Бук 53-й бригады ПВО российской армии, который был доставлен на захваченную территорию Украины из Курска.

1 июня палата представителей нидерландского парламента поддержала решение Нидерландов и Австралии признать Россию ответственной за катастрофу малайзийского Боинга в 2014 году над Донбассом.