Ромы не будут мстить за погромы - представитель общины

Фото: zak.depo.ua

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Не станут создавать и так называемые "ромские группы защиты"

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Представители ромского нацменьшинства в Украине и ромские организации не рассматривают возможность мести в ответ на погромы своих лагерей. Об этом заявила вице-президент организации Чирикли Зола Кондур, передает Укринформ.

Он отметила, что так называемые "ромские группы защиты" создавать не будут. Ромы надеются, что правоохранительные органы, которые должны заниматься защитой всех граждан в стране, проведут эффективное расследование каждого нападения, произошедшего за последние два месяца.

Также Кондур отметила, что вопрос мести в ромской общине в целом и среди пострадавших семей не поднимался.

25 июня в Ужгороде на площади Народной возле здания облгосадминистрации прошла акция в поддержку пострадавших во время погрома лагеря ромов во Львове. Участники требовали непредвзятого расследования. Об этом сообщает depo-Закарпатье.

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23 июня члены незарегистрированной неонацистской организации Трезвая и злая молодежь напали на лагерь представителей ромской национальности в Трускавецком районе на окраине Львова. 24-летний житель Закарпатской области получил смертельные ножевые ранения. Ножевые ранения получили еще четверо человек - 10-летний мальчик, двое 19-летних юношей и 30-летняя женщина.

В полиции говорят, что задержали всех злоумышленников. Им по 16-17 лет, все - жители Львова. Организатору 20 лет.