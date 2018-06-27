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27.06.2018, 18:11

"Россия - агрессор, и это факт": Польша указала на место России

"Россия - агрессор, и это факт": Польша указала на место России - Фото
Дуда Анджей Фото: Getty Images

Президент Польши выступил против любой перегагрузки отношений с РФ, пока Кремль не прекратит агрессию против Украины

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Польша поддерживает сохранение санкций против России и выступает против любой перезагрузки в отношениях с Москвой. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции после разговора с президентом Латвии Раймондсом Вейонисом в Риге, передает агентство PAP.

"Мы будем противостоять любым действиям, которые имеют целью привести к какой-то перезагрузке в отношениях с Россией" - заявил он, отметив, что не выступает за изоляцию РФ.

Дуда подчеркнул, что "по понятным причинам", в том числе из-за оккупации Россией украинских територий и ее "агрессивного, провокационного поведения", которое нельзя игнорировать, Польша абсолютно не является сторонником "повышения уровня диалога с Россией". 

По его словам, Кремль должен "проявить добрую волю" и показать, что хочет вступить в серьезные переговоры по установлению мира и успокоения ситуации. 

"К сожалению, сегодня она (РФ - ред.) агрессор - и это факт", - уточнил польский президент.

27 мая министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что отношения между НАТО и Россией остаются в глубоком кризисе из-за агрессивной позиции Москвы.

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Теги: Россия, польша, санкции против рф, анджей дуда
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