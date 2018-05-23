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23.05.2018, 19:01

Россия готовит кибератаку на Украину накануне финала ЛЧ – СБУ

Россия готовит кибератаку на Украину накануне финала ЛЧ – СБУ - Фото
Иллюстративное фото: iStock/Global Images Ukraine

Хакеры могут использовать вредоносное программное обеспечение под условным названием VPNFilter, заявляют в спецслужбе

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Государство-агрессор Россия готовит масштабную кибератаку на украинские госструктуры, включая объекты критической инфраструктуры, и частные компании накануне финала Лиги чемпионов УЕФА. Соответствующее заявление на своем сайте опубликовала СБУ.

Как отмечают в Службе, хакеры могут использовать вредоносное программное обеспечение под условным названием VPNFilter, обладающее универсальными возможностями для киберразведки и деструктивных киберопераций. VPNFilter позволяет перехватывать весь трафик через пораженное устройство, включая данные авторизации и персональные данные платежных систем, собирать и выгружать информацию, удаленно управлять устройством и даже выводить его из строя.

Сейчас специалистам известно об уязвимости следующих сетевых устройств: Linksys Devices: E1200, E2500, WRVS4400N; Mikrotik RouterOS Versions for Cloud Core Routers: 1016, 1036, 1072; Netgear Devices: DGN2200, R6400, R7000, R8000, WNR1000, WNR2000; QNAP Devices: TS251, TS439 Pro, Other QNAP NAS devices running QTS software; TP-Link Devices: R600VPN.

СБУ рекомендует пользователям домашних роутеров, беспроводных маршрутизаторов малых офисов и сетевых файловых хранилищ перезагрузить их, если же есть подозрение на поражение вредоносным ПО – обновить программную прошивку устройства до последней актуальной версии.

В апреле 2018 года США и Великобритания опубликовали техническое предупреждение о российской киберугрозе.

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Теги: хакеры, кибератака, российские хакеры, киберугроза, российская киберугроза
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