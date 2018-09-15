Россия хочет оккупировать Азовское море, как и Крым - Порошенко

Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

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Президент Петр Порошенко предупредил, что если Россия не прекратит атаковать и останавливать украинские судна, то будут санкции

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Цель России - оккупировать Азовское море так же, как был оккупирован Крым. Об этом сказал президент Петр Порошенко в интервью The Washington Post, передает пресс-служба администрации президента.

"Это жесткое нарушение международного права, и мы не можем этого принять. Мы укрепляем военных там и открываем дело против России в международной постоянной палате третейского суда", - сказал президент.

Порошенко подчеркнул, что Россия не имеет права атаковать или останавливать украинские суда.

"Если Россия не остановится, у нас есть только один инструмент - санкции", - заявил президент.

13 сентября в Азовском море в районе Должанской косы российский пограничный катер ФСБ РФ приблизился к украинскому катеру Морской охраны и создал провокационную ситуацию.

Госпогранслужба отправила примерно 270 спецназовцев на службу в подразделения на Азовском и Черном море.

На заседании СНБО 6 сентября приняли решение усилить военно-морское присутствие Украины в Азовском море. Там будет создана корабельно-катерная группировка ВМС ВСУ, разработана соответствующая инфраструктура, подразделения береговой обороны будут обеспечены новейшим высокоточным ракетным оружием и др.