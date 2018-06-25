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25.06.2018, 11:30

Россия изолировала Сенцова: в видеосвязи отказала, фото не дает

Россия изолировала Сенцова: в видеосвязи отказала, фото не дает - Фото
Людмила Денисова (фото - Андрей Гудзеноко/Liga.net)

Россия не разрешила украинскому омбудсмену поговорить с украинским политзаключенным Олегом Сенцовым через видеосвязь

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Украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой отказали в видеосвязи с украинским политзаключенным Олегом Сенцовым. Фотографии Сенцова тоже не предоставили, сообщила уполномоченная по правам человека. 

 "Российская сторона постоянно убеждает мировую общественность, что с ними (Сенцовым и политзаключенным Балухом - ред.) все в порядке. Впрочем их адвокаты говорят противоположное. Я должна собственными глазами увидеть Олега Сенцова и Владимира Балуха, которые продолжают голодовку", - написала Денисова. 

Министерство иностранных дел Украины снова обратилось к России с просьбой обеспечить украинскому омбудсмену доступ к политзаключенным, удерживаемых в России и Крыму. 

Российские власти саботируют выполнение договоренностей о визите омбудсмена к украинским политзаключенным в РФ.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова не дала согласия ни на один визит Денисовой к украинским политзаключенным, требуя организовать сначала ее визит к заключенным в Украине россиянам.

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Теги: Россия, омбудсмен, Олег Сенцов
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